Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut hat am 08. August ihre Empfehlung für die Impfung gegen Respiratorische Synzytial-Viren (RSV) bei älteren Erwachsenen veröffentlicht.Demnach wird die Impfung gegen RSV für allen Menschen ab 75 Jahren sowie Personen ab 60 Jahren mit schweren Grunderkrankungen oder die in einer Einrichtung der Pflege leben empfohlen.