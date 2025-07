Der Stiefsohn von Duane „Dog“ Chapman, Gregory Zecca, hat seinen 13-jährigen Sohn Anthony in Neapel, Florida, versehentlich angeschossen und getötet. In einer Erklärung sagten Chapman und seine Frau Francie, sie „trauern“ über diesen „unbegreiflichen tragischen Unfall“ und baten um Privatsphäre, während sie um ihren Enkel trauern. Die Polizei reagierte gegen 20 Uhr auf eine Meldung über eine Schießerei. Es gab keine Verhaftungen, und der Fall wird noch untersucht. Die Behörden bezeichneten die Schießerei als „isolierten Vorfall“, machten aber keine weiteren Angaben zu den Umständen, die zu dem tödlichen Unfall führten. Zecca, Francies Sohn aus einer früheren Ehe, arbeitet laut TMZ mit Chapman in seinem Kopfgeldjagdteam. Chapman heiratete Francie im Jahr 2021, nachdem ihre beiden Ehepartner an Krebs gestorben waren. Chapman wurde als Star der Reality-TV-Show „Dog the Bounty Hunter“ bekannt, die von 2004 bis 2012 lief und in der seine verstorbene Frau Beth und mehrere andere Familienmitglieder mitwirkten.