Tom Troupe, ein altgedienter Bühnenschauspieler, der durch Auftritte in „Star Trek“ und „Mission: Impossible“ bekannt war, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Wie ein Sprecher der Familie mitteilte, starb Troupe in seinem Haus in Beverly Hills eines natürlichen Todes, nur fünf Tage nachdem er seinen Geburtstag gefeiert hatte. Der in Kansas City, Missouri, geborene Troupe hatte seinen großen Durchbruch als Schauspieler am Broadway, wo er 1957 in der Originalproduktion von „Das Tagebuch der Anne Frank“ debütierte. Troupe spielte danach in über 75 Shows mit, insbesondere in der Rolle des David Day in der Originalserie „Mission: Impossible“ im Jahr 1967 und Lieutenant Harold in „Star Trek“ im selben Jahr. Zu seinen weiteren bemerkenswerten Leistungen gehören ein Auftritt in „Cheers“ und Filmrollen in „The Devil's Brigade“, „Summer School“ und „My Own Private Idaho“. Als Bühnenschauspieler spielte Troupe an der Seite seiner Frau Carole Cook in „The Lion in Winter“, „Father’s Day“ und „The Gin Game“. Sie waren von 1964 bis zu Cooks Tod im Januar 2023 verheiratet, nur wenige Tage vor ihrem 99sten Geburtstag. Sie starb an Herzversagen.