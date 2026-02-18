Shia LaBeouf wurde in New Orleans aus der Haft entlassen, nachdem er während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten in einer Bar zwei Personen geschlagen haben soll. Am selben Morgen war er laut Polizeiangaben wegen zweifacher Körperverletzung festgenommen und angeklagt worden. LaBeouf erschien per Videoschalte vor einem Richter des Strafgerichts von Orleans Parish und wurde ohne Kaution freigelassen. Er muss am 19. März erneut vor Gericht erscheinen. Laut Polizeibericht begann die Schlägerei, nachdem LaBeouf beschuldigt wurde, in einer Bar im French Quarter für Unruhe gesorgt und sich zunehmend aggressiv verhalten zu haben. Ein Angestellter versuchte daraufhin, ihn der Bar zu verweisen. Nachdem er hinausgeworfen worden war, berichtete ein Opfer, von LaBeouf mehrmals mit geballten Fäusten geschlagen worden zu sein. Die Polizei sagte, Shia LaBeouf habe die Bar kurz verlassen, sei zurückgekehrt und noch aggressiver geworden: Er soll das Opfer erneut mit Fäusten geschlagen und einer weiteren Person auf die Nase geschlagen haben. Nachdem er wegen nicht näher genannter Verletzungen behandelt worden war, wurde der Schauspieler in Gewahrsam genommen und formell angeklagt. LaBeouf wurde in den letzten Tagen bei verschiedenen Mardi-Gras-Veranstaltungen in New Orleans gesehen. Berichten zufolge wirkte er dabei betrunken und unberechenbar.