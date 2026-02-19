Die Festnahme von Shia LaBeouf in New Orleans während des Mardi Gras sorgt für noch mehr Aufsehen, nachdem ein Mann behauptet hat, die Auseinandersetzung sei ein Hassverbrechen gewesen. Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Barkeepern wurde LaBeouf festgenommen und wegen zweifacher Körperverletzung angeklagt, wie die Polizei von New Orleans mitteilte. Der Schauspieler erschien per Videoschalte vor einem Richter des Strafgerichts von Orleans Parish und wurde ohne Kaution freigelassen. Er muss am 19. März erneut vor Gericht erscheinen. Jeffrey Damnit, ein lokaler Moderator und Mitglied der Screen Actors Guild, schilderte dem Hollywood Reporter, wie die Auseinandersetzung mit dem „Transformers“-Darsteller begann. Damnit behauptet, LaBeouf sei „in mich hineingerannt“ und habe dann gerufen: „Fass mich bloß nicht an! Ich bring dich um!“, aber er beteuert, ihn nicht berührt zu haben. Er behauptete, LaBeouf habe den Streit eskaliert, indem er ihm mit dem Finger ins Gesicht gefasst und ihn homophob beleidigt habe. Gegen Mitternacht kehrte LaBeouf betrunken in die Bar zurück, schrie das Personal an und stürzte sich, nachdem er hinausbegleitet worden war, auf einen Barkeeper. Damnit behauptet, LaBeouf habe dann einen weiteren Barkeeper geschlagen und ihm die Nase gebrochen. „Er hörte nicht auf, Beleidigungen zu brüllen … Es ging um Hass“, erklärte Damnit. Am Morgen nach seiner Haftentlassung postete LaBeouf auf X: „Befreit mich!“. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen ihn tanzend auf der Straße, mit den Entlassungspapieren im Mund.