Der X-Account von „Sesamstraße“-Star Elmo wurde gehackt. Der Hacker veröffentlichte mehrere rassistische und antisemitische Beiträge, bevor die Sesamstraße die Kontrolle wiedererlangte und sich öffentlich zu dem Problem äußerte. In einer Erklärung verurteilte die Sesamstraße die Beiträge mit den Worten: „Diese Beiträge spiegeln in keiner Weise die Werte von Sesame Workshop oder der Sesamstraße wider“. Die inzwischen gelöschten Beiträge enthielten antisemitische Rhetorik und Verschwörungstheorien, darunter ein Beitrag, in dem US-Präsident Donald Trump als „Marionette“ von Benjamin Netanjahu bezeichnet und mit Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht wurde. Ein Beitrag lautete: „Elmo sagt, dass alle Juden sterben sollten“. Ein anderer nannte Trump einen „Kinderf***er“ und forderte ihn auf, „die (Epstein-)Akten freizugeben“. Die Organisation bestätigte, dass das Konto inzwischen gesichert wurde und dass keine Mitarbeiter an dem Sicherheitsverstoß beteiligt waren. „Danke, dass du nett zu Elmo bist. Elmo liebt euch", schrieb der Account nach dem Hacking-Vorfall und dankte den Fans für ihre Freundlichkeit und Unterstützung. Nach dem Vorfall scherzte Jon Stewart in der Daily Show, dass „das passiert, wenn man Elmo zu lange nicht kitzelt“.