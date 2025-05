in 25 Jahre alter Mann ist durch einen Schuss in Göppingen schwer verletzt worden. Die Täter seien auf der Flucht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Polizei ist demnach mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-Jähriger am Samstagabend gegen 21.45 Uhr mit mehreren Personen in der Pappelallee in Göppingen zu Fuß unterwegs. Hierbei traf die Gruppe wohl auf zwei bislang unbekannte Männer. Die beiden Personengruppen unterhielten sich laut Angaben der Polizei kurz miteinander, in der Folge gab einer der beiden Männer mit einer Waffe mehrere Schüsse auf die Personengruppe um den 25-Jährigen ab. Hierbei wurde der 25-Jährige durch einen Schuss getroffen. Wie die Polizei berichtet, flüchteten die beiden Unbekannten daraufhin.