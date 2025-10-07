Der Schauspieler Tyrese Gibson aus der Filmreihe „Fast and Furious“ muss sich in Georgia wegen Tierquälerei verantworten, nachdem einer seiner Cane Corso-Hunde angeblich den Hund eines Nachbarn getötet hat. Die Polizei von Fulton County gab an, eine Meldung erhalten zu haben, dass Gibsons Hunde im Stadtteil Buckhead in Atlanta frei herumliefen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie die Hunde an einer Tür in der Nähe des Hauses kratzten, in dessen Nähe der Hund wenige Minuten später tot aufgefunden wurde. Beamte sagen, dass Gibsons Hunde bereits vor dem tödlichen Vorfall fünf Mal als frei herumlaufend gemeldet worden waren. Die Polizei sagt, Gibson habe kürzlich zugestimmt, die Hunde dem Tierschutz zu übergeben, später jedoch um mehr Zeit gebeten, um sich zu entscheiden. Später am selben Tag kehrten die Beamten mit einem Durchsuchungsbefehl zurück, stellten jedoch fest, dass Gibson und die Hunde verschwunden waren. Die Polizei erwirkte daraufhin einen Haftbefehl, doch zu diesem Zeitpunkt hatte Gibson die Hunde laut Angaben seines Anwalts bereits „in eine sichere und liebevolle Umgebung” gebracht. Dies ist Gibsons zweiter Rechtsstreit in den letzten Jahren. Im vergangenen Jahr wurde er wegen Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau verhaftet.