Die Baustellen auf der Bahnstrecke S2 zwischen Altdorf und Roth werden wohl noch andauern. Denn nach den bisherigen Instandhaltungsarbeiten, die noch bis Ende der Woche laufen, sollen die Bahnsteige barrierefrei werden. Die Bahnsteige werden auf eine einheitliche Höhe angepasst. Dazu wird es laut Medienberichten vor allem in den Schulferien zu Veränderungen im Fahrplan und Schienenersatzverkehr kommen. Langfristig soll durch diese Maßnahmen die Linie nicht nur modernisiert, sondern auch nach Hilpolstein verlängert werden.