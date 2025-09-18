Seit Jahren klafft am Aufseßplatz in der Nürnberger Südstadt eine riesige, teils mit Wasser gefüllte Baugrube. Für Anwohnende ein Symbol für Stillstand und Frust. Jetzt will die Stadt das Projekt voranbringen. Am 29. September treffen sich der Entwickler Ten Brinke, städtische Vertreter und mögliche Investoren zu einem Runden Tisch. Ziel ist es, die Voraussetzungen für Fördergelder aus dem neuen bayerischen „Herbstpaket“ zu klären. 400 Millionen Euro stehen dort bereit, doch das Bauvorhaben muss noch in diesem Jahr die Bedingungen für eine Förderung erfüllen. Bei dem Termin soll außerdem über Auflagen gesprochen werden, die Ten Brinke erfüllen muss – etwa das Abpumpen des Wassers aus der Grube, damit der „Lago di Aufseß“ bald Geschichte ist.