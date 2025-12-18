Nick Reiner erschien vor Gericht in Los Angeles. Ihm wird vorgeworfen, seine Eltern, Rob Reiner und Michele Singer Reiner, ermordet zu haben. Der 32-jährige Angeklagte erschien in Handschellen und einem blauen Suizidpräventionskittel hinter Glas, äußerte sich kurz und stimmte einer Verschiebung der Anklageverlesung zu. Sein Anwalt bezeichnete den Fall als Tragödie für die Familie Reiner, mahnte zur Zurückhaltung und wollte sich nicht zu Schuld oder Unschuld äußern. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Reiner wegen zweifachen Mordes ersten Grades. Ihm werden mehrere Stichverletzungen und der Einsatz eines Messers als gefährliche Waffe vorgeworfen. Die Ermittler gaben an, die Opfer seien tot in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden worden. Der Gerichtsmediziner stellte als Todesursache Stichverletzungen fest. Die Behörden teilten mit, Reiner sei Stunden später in der Nähe des USC-Campus widerstandslos festgenommen worden und befindet sich während des Verfahrens in Untersuchungshaft. Besondere Umstände, die auf mehrfachen Mord hindeuten, könnten die Strafen erhöhen. Der Bezirksstaatsanwalt erklärte, dass noch keine Entscheidung über die Beantragung der Todesstrafe getroffen worden sei.