Richter lehnt Berufung gegen Suge Knights 28-jähriges Urteil wegen Totschlags ab Ein Richter in Los Angeles hat den Antrag von Suge Knight auf Aufhebung seiner 28-jährigen Haftstrafe abgelehnt. Er bezeichnete den Antrag als unzeitgemäß und unbegründet. Knight, der derzeit in San Diego inhaftiert ist, behauptete, dass sein 2018 geschlossenes Geständnis in einem Fall von Fahrerflucht und Totschlag aus dem Jahr 2015 erzwungen und seine Strafe „unrechtmäßig verhängt“ wurde. Der Richter lehnte seine Petition „summarisch“ ab und erklärte, der 59-Jährige hätte sie früher einreichen müssen. „Die Tatsache, dass der Rechtsbeistand den Petenten nur zwei Mal im Gefängnis besucht hat, ist nicht überzeugend. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Anwälte darauf warten, mit ihren Mandanten im Gerichtsgebäude zu sprechen. ... Obwohl der Anwalt vielleicht mehr Zeit für Besuche hätte aufwenden sollen, ist die Tatsache, dass er nicht ins Gefängnis kam, bedeutungslos“, sagte Richterin Laura F. Priver. Sie wies die Behauptungen zurück, dass ihm ein Rechtsbeistand verweigert wurde, er in Isolationshaft gehalten wurde oder keinen Zugang zu Beweisen hatte, da er mehrere Anwälte und Gerichtsbesuche hatte. Die Richterin wies auch Knights Argument zurück, dass neue Beweise aus einem Zivilprozess seinen Strafprozess beeinflusst hätten, da sie nicht „neu entdeckt“ worden seien. Knights Anwalt, David Kenner, kritisierte das Urteil als rechtlich unzulässig und versprach, in Berufung zu gehen, da Knight ein Recht auf eine Beweisanhörung habe. Er warf dem Gericht vor, sich ohne faire Prüfung auf die Seite der Staatsanwälte gestellt zu haben. Knight plädierte 2018 auf unbestrittenen freiwilligen Totschlag, nachdem die Staatsanwaltschaft behauptete, er habe Terry Carter nach einem Streit im Zusammenhang mit „Straight Outta Compton“ absichtlich überfahren. Laut Staatsanwaltschaft war Knight wütend, nachdem er von einem Treffen mit Dr. Dre und Ice Cube abgewiesen worden war. Knight behauptete, er habe in Selbstverteidigung gehandelt, weil er einen Hinterhalt befürchtete. Knight sagte aus, die Polizei habe ihm gesagt, dass Dr. Dre den Mann angeheuert habe, der auf der Pre-VMA-Party von Chris Brown sieben Mal auf ihn geschossen habe, sechs Monate vor Carters Tod und seinem Besuch am Set von „Straight Outta Compoton“. Die Staatsanwälte wiesen auch darauf hin, dass mit seinem Geständnis drei Strafverfahren beigelegt wurden, darunter ein Verfahren wegen Bedrohung, an dem der Regisseur F. Gary Gray beteiligt war. Sie argumentierten, dass Knight bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten bis zu 100 Jahre bis lebenslänglich drohen. Die Neuverhandlung des Zivilprozesses soll am 7. April beginnen.