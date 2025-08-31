Bei den Protesten in Indonesien haben Demonstranten mehrere regionale Parlamentsgebäude in Brand gesetzt. In Makassar starben am Freitag drei Menschen bei einem solchen Brandanschlag. Die Demonstrationen hatten in der Hauptstadt Jakarta begonnen und richteten sich zunächst gegen die Abgeordnetengehälter. Sie verschärften sich, nachdem ein Polizeifahrzeug einen Motorradfahrer erfasst und getötet hatte.