14 Messerstiche in Rücken und Hinterkopf: US-Rapper Tory Lanez ist im Gefängnis brutal niedergestochen worden. Ein Mithäftling griff den Rapstar in Kalifornien an und verletzte ihn schwer. Laut Lanez' Instagram-Account seien seine Lungen kollabiert. Das Gefängnispersonal leistete sofort erste Hilfe. Lanez befindet sich im Krankenhaus und ist optimistisch, dass er wieder gesund wird. Der Musiker verbüßt derzeit eine zehnjährige Haftstrafe für den Angriff auf Megan Thee Stallion.