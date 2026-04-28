Die Baustelle am Hallertürlein in Nürnberg verzögert sich erneut. Die wichtige Radverbindung von Nürnberg nach Fürth bleibt länger gesperrt als geplant. Grund sind unter anderem witterungsbedingte Verzögerungen bei den Bauarbeiten rund um die Traditionsgaststätte Kettensteg. Statt wie geplant Ende April soll der Weg laut dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum ab 14. Mai wieder passierbar sein. Der Bauherr plane die Maßnahmen um, damit alle Bürgerinnen und Bürger sicher passieren können.