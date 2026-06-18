Im Kreis Böblingen kam eine 78-jährige Radfahrerin am Mittwochabend bei einem Unfall mit einem Mercedes-Benz ums Leben. Laut der Polizei erlag sie noch an der Unfallstelle zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen ihren Verletzungen. Der 42-jährige Fahrer des Mercedes-Benz blieb wohl unverletzt. Derzeit wird noch ermittelt, wie genau es zu dem Unfall kam. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.