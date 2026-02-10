146 Kinder mit Behinderung können nicht zur Schule gehen, weil die Stadt Stuttgart einem wichtigen Anbieter von Schulbegleitungen fristlos gekündigt hat. Eltern haben jetzt mit einer stillen, aber eindrucksvollen Aktion im Rathaus protestiert: Sie stellten 146 leere Stühle auf. Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer entschuldigte sich persönlich bei den Familien und versprach eine baldige Lösung.