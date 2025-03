Mit seiner Abteilung für staatliche Effizienz legt Elon Musk in den USA die Axt an den Staatsapparat – jetzt bekommt der umstrittene US-Präsidentenberater immer mehr Gegenwind. Demonstranten in den USA, in Kanada und Europa protestieren vor Filialen des Elektroautobauers Tesla gegen den Einfluss des Tech-Milliardärs auf die Politik.