Prominente aus aller Welt haben Papst Franziskus nach seinem Tod im Alter von 88 Jahren gewürdigt. Franziskus, der als „Papst des Volkes“ bekannt war, wurde für seine Bescheidenheit, seine fortschrittlichen Werte und sein unerschütterliches Mitgefühl gelobt. Schauspieler, Musiker, Mode-Ikonen und Medienpersönlichkeiten sprachen ihm ihre Anerkennung aus und spiegelten damit die globale Wirkung seines Pontifikats wider. Whoopi Goldberg erinnerte sich an ihn als jemanden, der den Glauben real werden ließ, während Eva Longoria ihm dafür dankte, dass er sich für die Ausgegrenzten einsetzte. Gloria Estefan lobte seine furchtlose Liebe, und Antonio Banderas, obwohl er Agnostiker ist, würdigte Franziskus' Güte und Barmherzigkeit. Donatella Versace teilte eine einfache, aber herzliche Botschaft: „Ruhe in Frieden“. Martin Scorsese nannte den Papst einen bemerkenswerten Menschen, der Weisheit, Vergebung und Demut verkörpert. Robin Roberts erinnerte sich an ihre persönliche Begegnung mit ihm und sagte, er sei wirklich der Papst des Volkes. Russell Crowe teilte ein Bild des blauen Himmels in Rom und schrieb: „Ein trauriger Tag für die Gläubigen“. Die Sängerin Stella Parton verglich seinen lebenslangen Dienst mit dem von Königin Elisabeth und forderte andere auf, von seiner Demut zu lernen.