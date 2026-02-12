Wegen des Neubaus der Hafenbrücke in Nürnberg wird die Auffahrtsrampe zur A73 in Richtung Feucht an der Anschlussstelle Hafen-Ost erneut vollständig gesperrt. Die Sperrung beginnt am Montag, 16. Februar 2026, und dauert voraussichtlich bis September. Dann geht die neue Behelfsumfahrung in Betrieb. Grund ist der Bau einer zusätzlichen Stützwand entlang der Südwesttangente, wofür mehr Platz im Baustellenbereich benötigt wird. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über Hafenstraße, Frankenschnellweg, Wiener Straße und Marthweg zur Anschlussstelle Hafen-Süd. Auch die Stellplätze am Parkplatz Europakai entfallen, die Zufahrt zum Schiffsanleger bleibt aber möglich.