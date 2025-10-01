München, 01.10.25: Dramatische Szenen im Münchner Norden: Ein Wohnhaus brennt, Explosionen sind zu hören und im Inneren gibt es Sprengfallen.Die Polizei geht derzeit von einem privaten Hintergrund aus - demnach ermittle man in Richtung eines Familienstreits. Als tatverdächtig gilt ein Deutscher aus Starnberg, der nach Polizeiangaben an einem nahegelegenen See entdeckt wurde und mittlerweile gestorben ist. Das Wohnhaus wurde wohl vorsätzlich in Brand gesteckt - zudem wurden im und am Haus zwei Verletzte geborgen.Ein Post auf der Plattform Indymedia hatte zuvor den Eindruck erweckt, es könnte einen Zusammenhang zur Antifa geben. Die Polizei geht jedoch nach derzeitigem Stand davon aus, dass es sich um Trittbrettfahrer handelt. Das Oktoberfest blieb wegen einer Bombendrohung, die mit diesem Fall in Zusammenhang stehen soll, zunächst geschlossen.