Ozzy Osbournes Todesursache wurde zwei Wochen nach seinem Ableben bekannt gegeben. Dies geht aus einem Totenschein hervor, der der New York Times vorliegt. Der Totenschein listet einen „Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses“, einen „akuten Myokardinfarkt“, eine koronare Herzkrankheit und die Parkinson-Krankheit mit autonomer Dysfunktion als gemeinsame Ursachen auf. In der von seiner Tochter Aimee Osbourne in London eingereichten Bescheinigung wird sein Beruf als „Songwriter, Performer und Rocklegende“ beschrieben. Osbourne starb am 22. Juli in seinem Haus in Buckinghamshire, England, wohin ein Rettungsflugzeug geflogen wurde. Seine Familie nannte zunächst keine Todesursache, bestätigte aber: „Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben.“ Im Februar 2025 teilte Osbourne mit, dass er nicht mehr gehen könne und mit Komplikationen der Parkinson-Krankheit kämpfe, die 2020 diagnostiziert worden war. Wenige Wochen vor seinem Tod gab Ozzy seine Abschiedsshow, bei der er sich zum letzten Mal mit der Originalbesetzung von Black Sabbath traf.