Ozzy Osbourne und Black Sabbath haben bei ihrem Abschiedskonzert, das von Tom Morello von Rage Against The Machine geleitet wurde, fast 200 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gesammelt. Morello postete auf Instagram: „Wir haben eine Menge Geld für einen großartigen Zweck gesammelt... Fans auf der ganzen Welt zollten den Allzeit-Größen Tribut“ Laut The Guardian kamen 40.000 Fans persönlich und 5,8 Millionen Online-Zuschauer zu dem großen Konzert, bei dem alle Künstler kostenlos auftraten. Jeder Dollar aus der Veranstaltung ging an wohltätige Organisationen wie Cure Parkinson's, das Birmingham Children's Hospital und das Acorn Children's Hospice. Ozzy und Sharon Osbourne unterstützen seit langem das Birmingham Children's Hospital und nach Ozzys Diagnose 2019 nun auch Cure Parkinson's. Sheeba Ali, Fundraising-Managerin für die Wohltätigkeitsorganisation des Birmingham Children's Hospital, sagte der BBC: „Es war eine tolle Überraschung und wir sind überglücklich“