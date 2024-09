Am 1. September fand der ÖVP Radwandertag statt, die Strecke führte vom Start in Fuchsenbigl über Stationen in Straudorf und Haringsee zurück zum Ziel in Fuchsenbigl wo das gesamte Team der ÖVP für das leibliche Wohl aller Gäste sorgten. Bei den Spielplätzen gab es für die Kinder einen Parcours zu bewältigen. Trotz hoher Temperaturen waren viele Teilnehmer gekommen.