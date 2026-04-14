Aktuell findet in ganz Deutschland der Blitzer-Marathon statt. Doch auch abseits der sogenannten Speedweek sind vielerorts stationäre Blitzer aufgestellt. In Nürnberg ist das Risiko geblitzt zu werden geringer als in anderen deutschen Städten. Das ergab eine aktuelle Analyse des Verbraucherportals Allright. Demnach belegt Nürnberg Platz 42 von 50 ausgewerteten Städten. Pro 1.000 Hektar Straßenfläche sind weniger als sechs Blitzer aufgestellt. Der Bundesschnitt liegt bei etwas mehr als elf Blitzer. Die höchste Blitzerdichte gibt es in Freiburg im Breisgau, die niedrigste in Magdeburg.