Nürnberg gehört zu den Kiffer-Hotspots Europas. Das haben Abwasseranalysen in insgesamt 115 europäischen Städten ergeben. Die Noris belegt dabei Platz 6. Im deutschlandweiten Vergleich liegt Nürnberg hinter Erfurt, Berlin und Hamburg auf Platz vier. Die Drogenagentur der Europäischen Union nutzt die Abwasser-Analyse um herauszufinden, wie verbreitet Drogen in verschiedenen Städten sind. Über den Urin gelangen Rückstände der Drogen ins Abwasser und bleiben dort für die Forschenden nachweisbar.