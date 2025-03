In der Nacht zu Sonntag ist in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani ein verheerender Brand in einem Nachtclub ausgebrochen. Mindestens 50 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. 1.500 Menschen sollen sich in der Diskothek zu einem Konzert versammelt haben. Nach Angaben des Innenministeriums soll Pyrotechnik das Feuer ausgelöst haben.