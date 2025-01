Bei der Explosion Fahrzeugs vor einem Hotel des künftigen US-Präsidenten Donald Trump ist am Mittwoch in Las Vegas ein Mensch getötet worden. Laut US-Präsident Joe Biden prüfen die Behörden einen möglichen Zusammenhang mit dem Terroranschlag in New Orleans. Konkrete Hinweise darauf gebe es allerdings nicht. Ein Mann fuhr am Neujahrsmorgen in einem belebten Viertel von New Orleans mit einem Pick-up-Truck in eine feiernde Menschenmenge. 15 Menschen sterben, der Täter wird von Polizisten erschossen. Im Tatfahrzeug fanden die ermittelnden Behörden eine Flagge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).