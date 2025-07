Das Gebäude steht leer, die Fenster sind abgedeckt. In der Henkestraße 42 in Erlangen stehen die Zeichen auf Abschied. Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg plant, in den kommenden Jahren zahlreiche Standorte neuzugestalten. Das ehemalige Gebäude der Organischen Chemie wird ab August entkernt und ab dem kommenden Jahr abgerissen.