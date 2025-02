Die Abrissarbeiten an der eingestürzten Dresdner Carolabrücke sind wegen weiterer Brüche in der Konstruktion vorerst eingestellt. Auch für die gerade wiederaufgenommene Binnenschiffahrt ist erneut zunächst Schluss. „Zurzeit ist von akuter Einsturzgefahr auszugehen“, sagte Brückenexperte Steffen Marx von der TU Dresden der Deutschen Presse-Agentur. Am großen Pfeiler auf der Neustädter Seite wurden laut Marx in der Nacht zum sowie am Montag insgesamt sieben Spannstahlbrüche festgestellt. Die Durchfahrt unter dem Bauwerk wurde erst vor zwei Wochen mit Einschränkungen für die Binnenschifffahrt freigegeben — und wurde nun wieder gestoppt