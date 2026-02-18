Bewegung in der Nürnberger Innenstadt: Mit steigenden Temperaturen beginnen in der Breiten Gasse Pflasterarbeiten zwischen dem Ludwigsplatz und der Färberstraße. Die Granitpflastersteine sollen für ein einheitlichen Erscheinungsbild sorgen. Und für ein zentrales Gebäude direkt an der Lorenzkirche gibt es jetzt eine Nachnutzung. Die N-ERGIE eröffnet in den Räumen der ehemaligen Mohren-Apotheke in der Königstraße ein Café. Das Besondere: Das Café soll künftig auch als Anlaufstelle für Energieberatung dienen. Das Gebäude wurde nach dem zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und steht unter Denkmalschutz. Die Apotheke musste 2024 aus wirtschaftlichen Gründen schließen.