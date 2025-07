Die Verurteilungen von Lyle und Erik Menendez könnten aufgehoben werden, nachdem ein Richter neue Beweise geprüft hat, die ihre Behauptungen über langjährigen sexuellen Missbrauch stützen könnten. Richter William C. Ryan sagte, dass die neuen Beweise, wenn sie glaubwürdig sind, die Aufhebung ihrer Verurteilung wegen Mordes an ihren Eltern, Jose und Kitty Menendez, rechtfertigen könnten. Bei dem ersten Beweisstück handelt es sich um einen Brief, den Erik Menendez an seinen Cousin Andy Cano geschrieben haben soll und in dem er den angeblichen sexuellen Missbrauch durch seinen Vater, Jose Menendez, beschreibt. Das zweite ist eine Erklärung von Roy Rossello, der sagt, Jose habe ihn sexuell missbraucht, als er in der Boyband Menudo war. Der Anwalt der Brüder, Mark Geragos, sagt, dies stelle die Behauptung der Staatsanwaltschaft, Jose sei nicht der Typ, der seine Kinder missbraucht, direkt in Frage und hätte das ursprüngliche Ergebnis des Prozesses ändern können. Richter Ryan hat den Staatsanwälten nun 30 Tage Zeit gegeben, um zu erklären, warum die Verurteilungen im Lichte dieser neuen Informationen nicht aufgehoben werden sollten. Unabhängig davon hat ein anderer Richter vor kurzem die Strafe der Brüder auf 50 Jahre bis lebenslänglich reduziert, so dass sie auf Bewährung entlassen werden können. Für August ist eine Bewährungsanhörung angesetzt, die jedoch irrelevant werden würde, wenn ihre Verurteilungen aufgehoben werden.