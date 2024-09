Ob für einen erholsamen Spaziergang direkt am Wasser oder einen Sprung ins kühle Nass: Das traditionsreiche Freizeitparadies Alte Donau lockt mit kilometerlangen Uferpromenaden und zahlreichen attraktiven Badeplätzen zum Nulltarif. Die Stadt Wien geht hier seit Jahren ihren eigenen Weg: Während andere Bundesländer Ufer- und Seezugänge privatisieren, werden die Ufer entlang der Wiener Gewässer laufend geöffnet, ausgebaut und massiv aufgewertet. So auch am Mühlschüttel. Vormals an Private verpachtete Einzelgrundstücke an der Oberen Alten Donau werden, nachdem die Pachtverträge ausgelaufen sind, nun von der Stadt Wien zusammengelegt. Mit großzügiger Unterstützung der Bank Austria entsteht hier bis September 2025 auf 28.000 m2 etwas Außergewöhnliches: ein frei zugänglicher, der Sinnlichkeit und dem Staunen gewidmeter öffentlicher Park - kuratiert von André Heller!