Wir sind wieder da! Das postet die Bar Vini e Panini in Nürnberg auf Instagram. Die Freude bei den Geschäften in der Königstraße ist groß - endlich können sie wieder öffnen. Nach einem Kellerbrand am ersten Oktober waren die Geschäfte dort zwangsweise geschlossen. Denn die komplette Stromversorgung des Gebäudekomplexes war für rund sieben Wochen ausgefallen. Ein Öffnung Ende Oktober war im Raum gestanden, allerdings verzögerten sich die Reparaturarbeiten.