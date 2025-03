Der Prozess um den Mord an einem Bewusstlosen auf einem Bahngleis in Neumarkt geht in die nächste Runde. Das Nürnberger Landgericht hatte den 32-jährigen Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt, die beiden Mitangeklagten zu 9 und 13 Jahren Haft. Jetzt hat die Verteidigung für alle drei Angeklagten Rechtsmittel eingelegt.