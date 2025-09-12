Es war der längste Stromausfall der Nachkriegszeit: Nach fast 60 Stunden ohne Strom, können die rund 50.000 betroffenen Stromkunden im Südosten Berlins, sich freuen. Nach und nach wurde die Versorgung wieder hergestellt. Und jetzt steht Berlin wieder unter Strom. Grund für den Stromausfall: Unbekannte hatten am frühen Dienstagmorgen einen Brand an zwei Hochspannungsmasten im Stadtteil Johannisthal im Bezirk Treptow-Köpenick gelegt. Laut eines Bekennerschreiben galt der Anschlag den Technologiefirmen und Forschungseinrichtungen am Standort Adlershof. Ermittlungen laufen.