Das Mondneujahr, auch bekannt als Chinesisches Neujahr, ist eine der bedeutendsten Feierlichkeiten in der chinesischen Kultur und wird von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begangen. Es markiert den Beginn des Mondkalenders und fällt auf den ersten Vollmond nach der Wintersonnenwende. Im Jahr 2025 beginnt das Fest am 29. Januar und endet am 12. Februar. Dieses Jahr ist es das Jahr der Schlange im chinesischen Tierkreis, was Weisheit, Wandel und Wachstum symbolisiert.