Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Stadt Charkiw sind in der Nacht zu Dienstag mindestens sieben Menschen verletzt worden. Dabei wurde auch eine Klinik getroffen, sodass mehr als 50 Patienten in ein anderes Krankenhaus verlegt werden mussten. Unterdessen hat Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt, dass er sich am Freitag in Washington mit US-Präsident Donald Trump treffen wird.