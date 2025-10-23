In mehreren deutschen Regionen wurden Metallteile absichtlich in Maisfeldern platziert, was zu erheblichen Risiken für Erntemaschinen und Tiere führt. Besonders betroffen sind Betriebe mit Biogasanlagen und Tierhaltung. Die Polizei ermittelt, doch die Täter bleiben oft unbekannt. Landwirte sind aufgerufen, ihre Felder regelmäßig zu überprüfen und präventive Maßnahmen zu ergreifen.