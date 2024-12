Vertreter des Vereins Menschen in Not der Heilbronner Stimme schauten an diesem Abend im Erfrierungsschutz der Aufbaugilde in der Heilbronner Neckarhalde vorbei. Im Gepäck haben sie Kapuzenpullover für jeden der 16 erwarteten Gäste. Gespendet hat die Kleidungsstücke die Stimme Mediengruppe – und mit dem Kauf gleichzeitig die Einrichtung der Aufbaugilde unterstützt.