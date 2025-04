Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, gab letzten Monat bekannt, dass er einen Antrag auf erneute Verurteilung von Lyle und Erik Menendez zurückzieht und ihre Freilassung nicht unterstützen wird. Die Menendez-Brüder verbüßen lebenslange Haftstrafen für die 1989 begangenen Morde an ihren Eltern Kitty und Jose Menendez. In einem kürzlich geführten Interview mit TMZ sagte Lyle, dass sie trotz der Position des Staatsanwalts weiterhin „vorsichtig hoffnungsvoll“ auf eine mögliche Freilassung hoffen. Hochman beschuldigte die Brüder, über 30 Jahre lang über den Fall gelogen zu haben, und sagte, er würde eine erneute Verurteilung nur dann in Betracht ziehen, wenn sie ihre Taten und Unwahrheiten vollständig zugeben. Dies stellt eine Abkehr vom früheren Staatsanwalt George Gascón dar, der einen Antrag auf Wiederverurteilung der Brüder gestellt hatte, bevor er bei der Wahl 2024 gegen Hochman verlor. Die Brüder haben lange behauptet, sie hätten aus Angst gehandelt und behaupteten, von ihrem Vater jahrelang sexuell missbraucht worden zu sein. Ihr Fall hat weiterhin das öffentliche Interesse und die Debatte auf sich gezogen, vor allem als neue Beweise und sich verändernde juristische Sichtweisen zu missbrauchsbedingten Traumata aufgetaucht sind. Einige Familienmitglieder, darunter die Cousine Tamara Goodell, kritisierten Hochman für das, was sie als persönliche Voreingenommenheit ansehen. „Hochman scheint uns nicht zuhören oder sich mit uns auseinandersetzen zu wollen… Bei jeder Gelegenheit haben wir das Gefühl, dass Staatsanwalt Hochman uns abweist, uns ignoriert und uns, offen gesagt, behandelt, als wären wir unwichtig. Und warum? Warum scheint er diesen Fall so persönlich zu nehmen? Ein Staatsanwalt sollte fair und unparteiisch sein und sich auf das Gesetz konzentrieren, aber Hochman verhält sich nicht wie eine neutrale Partei.“ Trotz Hochmans Haltung gab der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom letzten Monat bekannt, dass für die Brüder im Juni eine Bewährungsanhörung angesetzt ist. Newsom sagte, er werde ihren Fall danach überprüfen, um die Möglichkeit einer Begnadigung zu erwägen.