Der in Ungnade gefallene kalifornische Arzt Mark Chavez wurde wegen seiner Rolle im ketaminbedingten Tod von Matthew Perry im Jahr 2023 zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Zusätzlich erhielt er drei Jahre Bewährung unter Aufsicht sowie 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit und entging damit einer Gefängnisstrafe. Chavez hatte sich der Verschwörung zum Vertrieb von Ketamin schuldig bekannt und ließ über seinen Anwalt mitteilen, er sei „unglaublich reumütig“. Die Bewährungshelfer hatten eine einjährige Haftstrafe gefordert, während die Staatsanwaltschaft Hausarrest beantragte, da Chavez „sofort mit den Ermittlern kooperiert“ habe. Vor der Urteilsverkündung wandte sich Chavez an das Gericht und blickte auf seine Karriere sowie den Entzug seiner ärztlichen Zulassung zurück. „Ich hatte die wunderbare Gelegenheit, vielen Menschen zu helfen.“ „Aber ich habe auch viel Tragödie und Tod erlebt“, sagte Chavez zu Richterin Sherilyn Peace Garnett. „Mein Mitgefühl gilt der Familie Perry.“ Richterin Garnett hinterfragte die unterschiedlichen Strafen und merkte an, dass Chavez’ Verhalten dem seines Mitangeklagten Salvador Plasencia ähnele, der zu 30 Monaten Haft verurteilt worden war. Gleichzeitig rechnete Garnett Chavez positiv an, dass er sich zurückgezogen habe, nachdem Matthew Perry einen starken Blutdruckanstieg erlitten hatte, und betonte, dass das Ketamin, das Perry tötete, nicht von Ärzten stammte. Als Nächster wird Erik Fleming, der bei Perrys Ketaminkäufen als Mittelsmann fungierte, verurteilt; seine Anhörung ist für den 7. Januar angesetzt.