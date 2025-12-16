Auf keiner regionalen Bahnstrecke in Bayern waren die Züge im vergangenen Jahr unpünktlicher als zwischen München, Hof und Prag. Das geht aus einer Auswertung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) hervor. Auf diesen Strecken kamen nur 43,7 % der Züge pünktlich an. Das heißt: Von 10 Zügen waren nur etwa 4 pünktlich, 6 hatten Verspätung. Besonders gut dagegen läuft es auf der Strecke der Mittelfrankenbahn mit einer Pünktlichkeitsquote von rund 94 %. Und auch das S-Bahn-Netz der Städte wurde gerankt. Demnach hat das S-Bahnnetz in Nürnberg rund 95 von 100 Punkten erreicht. Das beinhaltet eine Pünktlichkeitsquote von rund 93 %.