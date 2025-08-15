Bei einer Flugschau im südafrikanischen Durban ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Unglück gekommen. Bei einer Kunstflugvorführung stürzte ein Kleinflugzeug fast senkrecht ins Meer. Der Pilot gilt als vermisst. Einsatzkräfte suchten auch am Freitag noch nach dem Mann. Der Absturz ereignete sich im Rahmen des Luftfahrtgipfels „Next Generation of Aviation Professionals“.