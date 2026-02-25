Katherine Short, die Tochter des Schauspielers und Komikers Martin Short, ist im Alter von 42 Jahren gestorben, wie ihre Familie bestätigte. In einer Erklärung sagte die Familie Short, Katherine sei „von allen geliebt worden und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt brachte, in Erinnerung bleiben.“ Laut People rückte die Feuerwehr von Los Angeles zu ihrem Haus in den Hollywood Hills aus, und Sanitäter stellten kurz darauf ihren Tod fest. Quellen der Strafverfolgungsbehörden teilten der Los Angeles Times mit, dass ihr Tod als Suizid behandelt werde. Katherine wurde von Martin Short und seiner verstorbenen Frau Nancy Dolman adoptiert und war das älteste ihrer drei Kinder. Sie erwarb 2006 einen Bachelor-Abschluss in Psychologie und Gender Studies an der NYU und 2010 einen Master-Abschluss in Sozialarbeit an der USC. Anschließend arbeitete Katherine als Sozialarbeiterin und engagierte sich bei der Wohltätigkeitsorganisation Bring Change 2 Mind, die sich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen einsetzt. Dies geschieht nach dem kürzlichen Tod der Schauspielerin Catherine O'Hara, die mit Martin in der Sketch-Show 'Second City Television' zusammengearbeitet hatte und eine enge Freundin der Familie war.