Ein Mann ist nach einem Sturz während eines Oasis-Konzerts im Londoner Wembley-Stadion gestorben, wie die Metropolitan Police mitteilte. Der Mann in seinen Vierzigern wurde noch am Tatort für tot erklärt, nachdem er „mit Verletzungen aufgefunden wurde, die auf einen Sturz zurückzuführen sind", sagte ein Sprecher der Londoner Polizei. Es wurde berichtet, dass der Mann von einem Oberrang des Stadions gestürzt sei. Die Polizei bittet alle, die Informationen haben, sich zu melden. In einer Erklärung erklärten Liam und Noel Gallagher, sie seien "schockiert und traurig" über den Tod des Mannes. „Oasis möchte der Familie und den Freunden der betroffenen Person unser aufrichtiges Beileid aussprechen“, so die Band. In einer Erklärung des Wembley-Stadions hieß es, dass trotz der Bemühungen von Sanitätern, Polizei und dem London Ambulance Service „der Fan leider gestorben ist“. Die Show war die vierte von sieben ausverkauften Wembley-Shows der Oasis Live '25 Reunion Tour, die die Wiedervereinigung der beiden entfremdeten Brüder markiert. Die 41-Tage-Tournee, die erste Tournee der Band seit 16 Jahren, begann in Cardiff, Wales. Das Management des Stadions hat angekündigt, dass die drei anstehenden Shows nach dem tragischen Vorfall wie geplant stattfinden werden.