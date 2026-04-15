Die Lufthansa-Streiks gehen in die Verlängerung. Bis einschließlich Donnerstag wird es zu Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Auch der Airport Nürnberg ist von den Auswirkungen betroffen. Vor allem Verbindungen von und nach Frankfurt sowie München fallen aus oder verzögern sich. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation, kurz UFO. Grund für den Personenstreik sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Es handelt sich bereits um die vierte Streikwelle in diesem Jahr. Der Airport Nürnberg empfiehlt allen Reisenden, sich vorab über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren und mögliche Änderungen bei den Verbindungen zu prüfen.