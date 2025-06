Die Social-Media-Persönlichkeit „Liver King“, mit bürgerlichem Namen Brian Johnson, wurde verhaftet, weil er angeblich „terroristische Drohungen“ gegen den Podcaster/Comedian Joe Rogan ausgesprochen haben soll. Johnson, der sich online einen Namen gemacht hat, indem er rohes Fleisch isst und einen naturalistischen Lebensstil propagiert, hat auf Instagram Videos gepostet, in denen er Rogan mit Gewalt droht. „Von Mann zu Mann, ich kämpfe mit dir“, sagte Johnson und stellte klar, dass er „bereit ist zu sterben“. Als die Behörden erfuhren, dass Johnson nach Austin, Texas, reiste, wo Rogan ansässig ist, wurde der Komiker kontaktiert und von ihm bestätigt, dass er sich durch die Posts bedroht fühlte. „Aufgrund dieser Informationen erwirkten die Ermittler einen Haftbefehl gegen Johnson wegen terroristischer Bedrohung“, teilte die Polizei von Austin in einer Erklärung mit. Johnson wurde im Four Seasons Hotel Austin ohne Zwischenfälle verhaftet und in das Gefängnis von Travis County gebracht. Rogan hatte Johnson zuvor in seinem Podcast „The Joe Rogan Experience“ wegen seiner Lügen über seinen Steroidkonsum angeprangert. Das war, bevor der Influencer das Verbrechen im Jahr 2022 öffentlich zugab. Diese Anschuldigungen und der folgende Skandal wurden kürzlich in der Netflix-Dokuserie „Untold: The Liver King“ behandelt.