Ein Fest der Vorfreude und Tradition Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür, und das Warten hat ein Ende! Am 24.11.2025 öffnet der Augsburger Christkindlesmarkt seine Pforten und lädt Besucher aus nah und fern ein, in die zauberhafte Atmosphäre der Adventszeit einzutauchen. Der Markt, der zu den ältesten und schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands zählt, findet traditionell auf dem historischen Rathausplatz statt und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.