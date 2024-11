Der Leichnam des Sängers Liam Payne wird von Argentinien zu seiner Beerdigung nach Großbritannien zurückgeflogen. Der Leichnam des One Direction-Stars ist in Argentinien geblieben, nachdem er tragisch von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestürzt war. Der Vater des verstorbenen Sängers, Geoff Payne, war seit dem Unfall in Argentinien und bringt die Leiche seines Sohnes zur Beerdigung zurück nach Großbritannien. Der Leichnam wurde für toxikologische Tests aufbewahrt, die sich jedoch verzögert haben, da die Möglichkeit besteht, dass die Drogen, die Payne vor seinem Tod eingenommen hat, mit unbekannten Substanzen vermischt wurden. Laut TMZ hat die argentinische Polizei die Wohnungen von zwei Hotelangestellten durchsucht, um herauszufinden, wer Payne die Drogen verkauft hat. Erste Autopsieergebnisse zeigten, dass der Sänger „rosa Kokain“ in seinem Körper hatte, eine gefährliche Mischung aus Meth, Ecstasy und Ketamin. Es wird erwartet, dass die ehemaligen Bandkollegen Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik an der Trauerfeier teilnehmen werden.